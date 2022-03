annonse

Den tapende presidentkandidaten fra 2016 avfeier ryktene om at hun stiller til valg i 2024.

Det har vært mye diskusjon på sosiale medier om Hillary Clinton ville prøve å bli USAs president. Det gikk ikke så bra forrige gang da hun tapte for Donald Trump.

Wall Street Journal satte fart på ryktene da de publiserte et meningsinnlegg der det ble hevdet at Clinton var klar for å gå til valg i 2024.

Clinton sa imidlertid til MSNBC-programleder Mika Brzezinski at hun ikke stiller som presidentkandidat igjen.

– Er du åpen for å stille som president igjen? spurte Brzezinski.

– Nei, men jeg kommer absolutt til å være aktiv for å støtte kvinner som stiller til valg, svarte Clinton.

