Tidligere USA-president Donald Trump holdt folkemøte i Sør-Carolina lørdag der han hamret løs mot «Fake news media» og Joe Biden.

– Russland ville ikke fått invadere ett eneste land med Trump som president.

– Joe Biden mislyktes med å stoppe Russlands invasjon i Ukraina. Den russiske invasjonen i Ukraina er forferdelig. De går gjennom helvete nå. Biden burde ikke latt det skje. Det ville ikke skjedd hvis jeg var i kontoret på det hvite hus, sa Trump.

75-åringen la også til at Joe Biden ikke er frisk.

– Vi har en president som representerer vårt land i den viktigste tiden i vår historie som er fysisk og mentalt tilbakestående.

Trump rettet deretter forkuset mot mediene som han kalte fake news.

– De er fake. Fake News pressen sa at min personlighet ville føre oss inn i krig. Min personlighet holdt oss unna krig, sa han.

