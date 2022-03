annonse

Flyalarmen gikk i nesten hele Ukraina natt til søndag.

Russisk artilleriskyts i byene Severodonetsk og Rubizjne i Luhansk-regionen i Øst-Ukraina har ødelagt titalls leiligheter og utløst store branner, melder BBC.

Rundt 60 bygninger, blant dem hus og boligblokker, ble truffet i angrepene gjennom natten, ifølge et anslag fra myndighetene og som ikke er bekreftet uavhengig.

– Luftvernsirener går av i nesten alle regionene i landet, skrev avisen Kyiv Independent ved 4-tiden natt til søndag lokal tid. Avisen ramser opp en rekke byer der alarmen gikk, skriver NTB.

Sirens have been activated in Uman, Kharkiv, Kramatorsk, Sloviansk, Vinnytsia, Kyiv, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Lviv, Odesa, Volyn, Zaporizhzha, Berezivka, Izmail, Kiliya, Yuzhne, Chernomorsk, Bilyaivka, & Avdiivka.

⚡️Air raid alerts in almost every region of Ukraine.

Russland advarer USA om at kolonner med våpen som sendes til Ukraina, er legitime mål.

– Tankeløse forsendelser av våpentyper som mobile antiluftskyts og antistridsvognmissilsystemer til Ukraina kan føre til alvorlige konsekvenser, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov til russisk fjernsyn, ifølge New York Times.

Hvor kraftig er FIM-92 Stinger – Kan den ødelegge alle russiske fly?:

Drone skutt ned over Kyiv

Dronen styrtet i bakken i bydelen Podil nær sentrum av hovedstaden. Det utløste en liten brann i en bank like ved, melder BBC.

The drone shot down over Kyiv center (Podil) an hour ago was loaded with 3kg of explosives and metal to inflict maximum human damage. pic.twitter.com/Od7D3dxBhV

— Expat in Kyiv (@expatua) March 12, 2022