Den amerikanske journalisten Brent Renaud er skutt og drept i Irpin utenfor Kyiv.

Det bekrefter hans tidligere arbeidsgiver New York Times. En talsperson for avisen opplyser at Renaud ikke var på oppdrag for New York Times i Ukraina.

Renaud ble 50 år gammel. En annen amerikansk journalist ble skutt og såret i det samme angrepet, ifølge ukrainsk politi og Kyiv Post.



– I Iprin har de russiske okkupantene nettopp skutt de utenlandske journalistene fra New York Times! En drept, en såret, skriver ukrainsk politi i en Twitter-melding, der det også står at det gjøres forsøk på å evakuere den sårede journalisten fra kampområdet.

Den ukrainske nasjonalforsamlingen skriver på meldingstjenesten Telegram at journalistene satt i en bil da de ble truffet av artilleriild. En ukrainsk lege, Danylo Sjapovalov, som jobber frivillig for det ukrainske forsvaret, forteller at den ene amerikaneren døde momentant, og at han ga førstehjelp til den andre.

Renauds sårede journalistkollega forteller om hva som hendte i en Twitter-melding: De satt i en bil og kjørte over en bro i Irpin da de ble beskutt. De skulle filme mennesker som flyktet fra Irpin.

