annonse

annonse

Krigen i Ukraina har økt fokuset på hva Norge skal gjøre hvis vi ikke lenger får til å importere like mye mat.

– Det som er viktigst er at jordvern får høyere prioritet, og at gårdbrukerne blir tatt vare på. Vi er helt nødt til å ha matjord å dyrke på, og bønder til å drive den, sier spesialrådgiver innen fagfeltet beredskap og matsikkerhet i NIBIO, Arne Bardalen, til NRK.

Forskere mener to ting truer norsk matsikkerhet aller mest. At vi bygger ned matjorda. Og at stadig færre ønsker å være bonde.

annonse

Krigen i Ukraina har satt søkelys på hvilke problemer Norge kan møte om vi ikke lenger kan importere like mye mat som før. Områder i Ukraina og Russland står for 30 prosent av hveten i verdensmarkedet.

Les også: 80 prosent av nordmenn er bekymret for bensin- og dieselprisen

Områder i Ukraina og Russland omtales som et av verdens viktigste kornkammer.

annonse

Generalløytnant og tidligere president i Norges Røde Kors, Robert Mood, sier til avisa Bondebladet at norsk landbruk er nesten like viktig for nasjonen Norges overlevelse som forsvaret.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474