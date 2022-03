Mariupol er fullstendig omringet av russiske styrker og russiskstøttede separatister som i nærmere en uke en dundret løs med artilleri og kanoner mot byen. Den humanitære situasjonen i byen beskrives som katastrofal for de om lag 200.000 menneskene som befinner seg i den beleirede byen, skriver NTB.

Russiske militære har innsatt en ny ordfører i Melitopol etter bortføringen av byens ordfører.

– Den nyinnsatte ordføreren er Galina Daniltsjenko, et tidligere medlem i byrådet, står det i en uttalelse på nettstedet til administrasjonen i Zaporozhje-regionen ifølge CNN.

Daniltsjenko sto lørdag fram på lokalt fjernsyn der hun erklærte at hennes hovedoppgave er å bygge opp «grunnleggende mekanismer i lys av en ny realitet», melder BBC.

Daniltsjenko oppfordrer innbyggerne til å ikke delta i det hun kaller «ekstremisthandlinger».

Byens folkevalgte ordfører Ivan Fedorov ble iført hette og bortført av væpnede menn fra en offentlig bygning fredag.

President Volodymyr Zelenskyy sa at borgermesteren i den ukrainske byen Melitopol, Ivan Fedorov, er blitt kidnappet av en gruppe på 10 væpnede menn fra russiske styrker, skriver Sky News på Twitter.

