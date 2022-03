annonse

Direktør for Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen har fått en svært lukrativ sluttavtale etter at han måtte gå som følge av uenighet med universitetsdirektøren. Professor Kristian Gundersen reagerer.

Fakultetsdirektøren, Ørnulf Lillestøl, får først fri med full lønn i ett og et halvt år. Deretter går han over i en seniorrådgiverstilling med en årslønn på 1 076 500 kroner, omtrent det samme som han hadde fra før, skriver Khrono.

Professor i biologi ved Universitetet i Oslo Kristian Gundersen synes avtalen er urimelig og lurer på hvorfor Lillestøl ikke har vanlige oppsigelsesbetingelser.

— I akademia har vi etter hvert et meget stor antall midlertidige ansatte. De mister jobben når svært trange forskningsbevilgninger opphører — gjerne etter lang og tro tjeneste for forskning. At denne fakultetsdirektøren så skal få en slik fallskjerm er jo helt hinsides! sier han til avisen.

Gundersen mener avtalen er en del av en større trend i akademia:

— Vi har nå fått en samfunnselite som går inn og ut av styrer og lederstillinger. Vi kan ikke ha en gruppe mennesker som lever helt annerledes enn alle andre, mener han.

— Det er ikke ukjent at ledere må slutte. Det er en av årsakene til at de er så godt betalt. Men da må vi også forvente at de oppfører seg som voksne mennesker, og finner seg en ny jobb når de må slutte, sier han.

Nestleder i Norsk tjenestemannslag ved Universitetet i Bergen (UiB), Linnea Reitan Jensen, sier til Khrono at det «helt generelt framstår som om UiB er veldig generøse mot arbeidstakere i ledende posisjoner og stillinger».

– Generøsiteten er kanskje ikke like stor overfor, la oss kalle det «normale» arbeidstakere, når det oppstår problemer.

