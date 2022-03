annonse

Nato-sjef Jens Stoltenberg advarer om at Ukraina går enda verre dager i møte.

– Vi ser med forferdelse på at et økende antall sivile blir drept og russiske styrkers meningsløse ødeleggelse. Folket i Ukraina yter motstand med mot og besluttsomhet, men de neste dagene vil elendigheten trolig bli enda verre, sier Stoltenberg i et intervju med den tyske avisen Welt am Sonntag.

Advarer Vladimir Putin mot bruk av kjemiske våpen.

Stoltenberg advarer også Moskva mot et angrep på Ukraina med masseødeleggelsesvåpen, og kategoriserer påstandene om kjemiske og biologiske våpenlaboratorier i Ukraina som «Absurde påstander».

– Nå som disse falske påstandene har blitt fremsatt må vi være årvåkne, fordi det er mulig at Russland selv kan planlegge operasjoner med kjemiske våpen, sa alliansesjefen til avisen, ifølge VG.

