annonse

annonse

Trumps tidligere justisminister Bill Barr mener Donald Trump ikke bør bli president igjen, men vil likevel gi sin støtte om han blir republikaneres kandidat i 2024.

Barr kom med uttalelsene i et intervju med CNN fredag.

– Han er ikke min type president, sa Barr.

annonse

71-åringen la til at selv om han trodde republikanerne kunne vinne presidentskapet i 2024, kunne det bare oppnås uten Trump.

– Jeg tror republikanerne kan vinne et avgjørende flertall, men jeg tror ikke vi kan gjøre det med Trump. Han er for splittende som kandidat.

“He's not my idea of a president and I felt he was going to lose the election because he was not controlling himself.”

Former Attorney General Bill Barr joins @jaketapper to discuss his memoir highlighting his role in helping confront former President Trump. pic.twitter.com/6vPrRRNCai

— CNN (@CNN) March 11, 2022