Petter Farstad påstår at Listhaug og Storhaug bare vil ha flyktninger fra Ukraina, ikke fra Midtøsten og Afrika. De vil ha kristne og hvite flyktninger.

– FrP og HRS foretrekker kristne, hvite flyktninger – og legger ikke skjul på det, skriver samfunnsdebattant Petter Farstad i Utrop.

Farstad sier at FrP-leder Sylvi Listhaug vil åpne dørene på vidt gap for ukrainske flyktninger. Han mener det er til å bli kvalm av, og sier at de ville hjelpe syrere i nærområdet, men nå ønsker ukrainere velkommen. Han tror det beror på hudfarge.

– At denne duoen spiller på samme lag har vi sett i en årrekke. Listhaug og hennes fotsoldater i FrP er HRS’ store beskyttere og har hvert eneste år bidratt til at dette rasistiske nettstedet har blitt belønnet med 1,8 millioner skattekroner for å spre hatefulle ytringer mot muslimer og innvandrere i Norge, skriver han.

Farstad mener de er blindet av hat til de med en annen hudfarge, og at de ønsker flyktninger med en annen hudfarge og religion enn deres egen dit pepperen gror.

– Jeg blir rett og slett rystet over mennesker med et slikt elendig menneskesyn – og som deler menneskegrupper inn i «oss og dem».

Hjelp i nærområdet

– Dette er bare svada og tull fra Farstad, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg er FrPs talsperson og innvandring- og integreringspolitikk. Han sier at Frp ikke forskjellsbehandler folk basert på hudfarge, religion, legning, kjønn og så videre.

Saken handler om at ingen land, heller ikke Norge, kan ta imot alle 80 millioner mennesker på flukt, sier Wiborg. Han mener vi bør ta imot de som er fra våre nærområder, noe Ukraina er. Wiborg forteller også at det er mennesker fra vår egen kulturkrets som er lettere å integrere i det norske samfunnet. FrP vil også hjelpe folk andre steder i verden, men da i deres nærområder. Han sier at for kostnadene med å hente 35 enslige mindreårige syrere til Norge kan vi hjelpe 8 300 syrere i deres nærområder.

– Det er bedre og mer humant. Det Farstad og venstresiden driver med er moralposering, mener Wiborg.

HRS kaller innlegget hatprat og polarisering

Julie Dahle i HRS skriver at Petter Farstad ikke har noenting å tilføre innvandringsdebatten.

– Å hevde at folkevalgte politikere og HRS vil ha flyktninger fordi de er «pene og hvite» bør avfeies som det tøvet det er, men at redaktør Majoran Vivekananthan velger å sette slikt på trykk bør absolutt problematiseres. Hatprat og ytterligere polarisering er det siste både debatten og innvandrere har behov for, skriver hun i HRS.

