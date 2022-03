annonse

President Zelenskyj ber Israel om hjelp til å finne ordføreren som ble bortført av russiske styrker i Melitopol fredag.

Zelenskyj kom med forespørselen da han snakket med israels statsminister Naftali Bennett lørdag kveld.

– Vi snakket om russisk aggresjon og utsiktene for fredssamtaler. Vi må stanse undertrykkelsen mot sivile. Jeg ba om hjelp til å få løslatt den bortførte ordføreren i Melitopol og lokalt offentlig ansatte, skrev Zelenskyj på Twitter etter samtalen med Bennett.

Continued dialogue with 🇮🇱 PM @naftalibennett . We talked about Russian aggression and the prospects for peace talks. We must stop repressions against civilians: asked to assist in the release of captive mayor of Melitopol and local public figures #StopRussia

Zelenskyjs kontor la fredag ut et videoopptak som CNN senere geolokaliserte og verifiserte ektheten av og som viser ordfører Ivan Fedorov med hette over hodet bli ført bort av væpnede menn fra en offentlig bygning i Melitopol, skriver NTB.

President Volodymyr Zelenskyy sa at borgermesteren i den ukrainske byen Melitopol, Ivan Fedorov, er blitt kidnappet av en gruppe på 10 væpnede menn fra russiske styrker, skriver Sky News på Twitter

President Volodymyr Zelenskyy said the mayor of the Ukrainian city of Melitopol, Ivan Fedorov, has been kidnapped by a group of 10 armed men from Russian forces.

More on this story: https://t.co/qRfl9buNB2 pic.twitter.com/TewvDoTEwN

— Sky News (@SkyNews) March 12, 2022