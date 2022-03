annonse

Fremskrittspartiets ferske kommunikasjonssjef, Espen Teigen, har sluttet i jobben.

Espen Teigen, som tidligere blant annet har vært rådgiver og pressekontakt for FrPs partileder Sylvi Listhaug, tok over stillingen som kommunikasjonssjef i Fremskrittspartiet etter Kjetil Løset ved nyttår, men vil ikke svare på hva som gjør at han gir seg etter kun to måneder i stillingen.

Teigen sier han ikke vil kommentere interne arbeidsforhold, men hevder det ikke ligger noe dramatikk bak hans hurtige fratreden fra stillingen som kommunikasjonssjef.

– I fellesskap kom vi frem til at dette ble den beste løsningen. Dette var ikke stillingen for meg. Og det mener jeg er en ærlig sak, skriver Espen Teigen i en SMS til KOM24.