annonse

annonse

De offisielle tallene som rapporteres i norske medier, og som skal vise hvor mange ukrainske flyktninger som er ankommet Norge, er langt fra dekkende. Kilder Resett har snakket med i PU og UDI sier at mottakssituasjonen for asylsøkere i Norge nå er «helt ute av kontroll».

NTB rapporterte i dag at det ble registrert 229 nye asylsøkere fra Ukraina til Norge i går. Totalt var det registrert 1.313 nye asylsøkere den siste uken. Mandag og søndag ble det registrert henholdsvis 122 og 143 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge den 25. februar. Siden da skal det ifølge UDI ha kommet inn 2.274 søknader. Beregningsutvalget for utlendingsforvaltningen kom i går med et foreløpig scenario for at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i 2022, hvorav 30 000 fra Ukraina. Scenariet baserer seg på ukrainske flyktninger som kommer til Norge på egen hånd. En eventuell overføring av flyktninger fra naboland vil komme i tillegg, opplyser regjeringen. annonse – Dette er et anslag. Regjeringen legger også beredskapsplaner for at tallet kan bli høyere. Det er viktig å understreke at situasjonen endrer seg raskt, avhengig av hvordan krigen i Ukraina utvikler seg. Vi ser allerede at ankomstene til Norge øker, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i gårsdagens pressemelding.

Det reelle antallet flyktninger er langt høyere enn det som formidles offisielt

Men Politiets Utlendingsenhets mottakssenter på Råde er overveldet og flyktningene sendes nå rett til hoteller som leies inn som «flyktningmottak». Dermed er det reelle antallet flyktninger som ankommer langt høyere enn det som formidles offisielt. Men folk blir ikke registrert.

På bakgrunn av at en «planlagt» innlosjeringskapasitet allerede etter en knapp uke var absolutt sprengt sist lørdag, besluttet norske utlendingsmyndigheter at man skulle ta i bruk Thon Hotell Gardermoen.

annonse

Natt til søndag 13. mars oppsøkte Resett ovennevnte hotell. Resett iakttok at mange nyankomne fra Ukraina ble sjekket inn på hotellet.

Etter en telefonsamtale med hotellet, fikk Resett beskjed om at Thon Hotell Gardermoen (nærmest over natten) nå var blitt et «flyktninghotell». Via andre «hotellbeboere», ble Resett orientert om at det tidlig på morgenen samme dag ville ankomme flere busser til hotellet med ytterligere personer fra Ukraina.

Sett i relasjon til innhentede opplysninger blant beboerne på dette hotellet, har Resett god informasjon om at politiet kun tok en passkopi av alle som ankom. Dernest, ble nærværende passkopier og eventuelt et navneskjema tilknyttet gjestene – gitt til resepsjonisten og samlet i en perm.

Resett observerte fire politibetjentene i resepsjonen som ikke hadde med seg noen form for datautstyr og dermed ble intet av ankomstene loggført eller i sanntid ført inn i de respektive politidatasystemene for politiet og UDI.

Under telefonsamtalen med resepsjonisten, spurte Resett hva som eventuelt ble gjort videre med disse passkopiene? Den hotellansatte ville ikke svare. Han, hevdet at konserndirektøren hadde nektet alle ansatte i Thon konsernet å snakke med pressen angående Thons «nye» flyktninghotell.

Resett prøvde å ringe konserndirektøren for en kommentar, men anropet ble ikke besvart. Thon hotell Gardermoen har kapasitet til å ta imot ca. 700 gjester.

UDI fortviler

På grunn av tilstrømningen av flyktninger fra Ukraina, samt at det er fullt på Nasjonalt ankomstsenter på Råde, må UDI nå nærmest daglig finne nye alternative mottaksplasser.

Så langt, bortsett fra Thon Hotell Gardermoen, er Resett innforstått med at det er utplassert ca. 1000 flyktninger på Scandic hotell Helsfyr.

annonse

Politiets utlendingsenhet (PU) makter ikke å håndtere flyktningstrømmen fra Ukraina – har bedt POD om bistand

Etter anmodning fra PU, ble 20 politiansatte i forrige uke avgitt fra Øst-Politidistrikt for å hjelpe til med håndteringen av de stadig økende asylankomstene fra Ukraina.

På bakgrunn av PUs henstilling, har POD besluttet å forsterke PU med ytterligere 111 stillinger. Denne oppgraderingen kommer i tillegg til de allerede 30 administrative stillingene PU for en periode på seks måneder har ansatt innenfor eget budsjett.

Ifølge et rundskriv fra POD, vil PU i første omgang bli bestyrket med inntil 161 stillinger:

Øst-Politidistrikt må gi fra seg 50 politibetjenter til PU. Dette gjennomføres ved at tjenestemennene opprettholder sitt ansettelsesforhold i Øst, samtidig som de stilles til disposisjon for PU. Alle de som vil bli avgitt fra Øst-Politidistrikt, tilknyttes Nasjonalt mottakssenter for asylsøkere på Råde.

POD bevilger dernest de nødvendige likvide midler til at PU administrativt kan ansette ytterligere 50 politibetjenter i seks måneder.

Oslo Politidistrikt (Oslo PD) beordres til å utstasjonere inntil 10 sivile, samt en politiadvokat til rådighet for PU sine arbeidsoppgaver. Disse skal lokaliseres i PU sitt hovedkvarter på Tøyen i Oslo.

I selve oppstartfasen, så lenge det er behov, vil PU bli tilført inntil 15 politibetjenter med erfaring fra utlendingsfeltet i Oslo PD. Disse skal hjelpe til, samt avlaste registrerings- og opplæringsarbeidet på Tøyen.

I den samme kunngjøringen fra POD til de politiansatte, meddelte beredskapsdirektør i POD, Tone Vangen, følgende:

– Ved å styrke PU på denne måten, får vi nødvendig fleksibilitet til å løse nødvendige arbeidsoppgaver knyttet til økt asylankomst.

Fremfor å omdisponere personell fra enda flere politidistrikter sikrer denne løsningen at vi samtidig opprettholder vår nasjonale beredskap, og gode løsninger for HMS og de berørte.

Relatert til ovennevnte, har Resett blitt kontaktet av flere politiansatte som ikke ønsker oppdraget.

Det å jobbe i PU, samt med utlendingsfeltet, har alltid vært lite attraktivt blant politifolk generelt.

Kaos

Kilder i PU og UDI forteller også Resett om intern misnøye med at etatene har vært dårlig forberedt på det som omtales som en «varslet katastrofe».

Det pekes på at mottakssituasjonen for asylsøkere i Norge nå er helt ute av kontroll – både hos PU og UDI. Oppbemanningen kommer sent, sier kildene.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474