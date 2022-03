annonse

Staten vil tjene ufattelige summer på strøm, olje og gass. Men det er ingen grunn til å juble, mener Kjell-Magne Rystad.

– Ukraina-krigen fører til at prisene på mat, drivstoff og strøm går i taket og ødelegger folks økonomi. Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide jubler og kaller dette vinn-vinn for Norge, skriver Rystad i Nettavisen.

Rystad mener krigen ryster verdensøkonomien gjennom dramatisk prisoppgang på råvarer – særlig gass, olje og matvarer. Den gir store økonomiske belastninger over hele verden. Men ikke for Barth Eide.

– Krigen i Ukraina er forferdelig for verden, men for norsk økonomi er det vinn-vinn, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide til Dagens Næringsliv, og legger til:

– Hvis du er opptatt av å øke handlingsrommet i norsk økonomi, at den grønne omstillingen skal gå fort, at vi skal skape nye arbeidsplasser, så er dette en god situasjon for oss. Men det er en grusom situasjon for alle. Vi kan ikke bare si «hurra», vi må ta medansvar.

At Barth Eide vil ta ansvar er bra, skriver Rystad, og sier at ansvaret ser altså ikke egentlig ut til å gjelde den grusomme situasjonen i Ukraina. Ikke folks lommebøker her hjemme heller. Men det grønne skiftet.

– Grunnen til det er at vanlige folk ikke har fått en raskere forverring av egen økonomi så langt noen kan huske. Under denne regjeringen har vi fått historisk store skatteøkninger og strømpriser som gikk i taket allerede før Ukraina-krigen, skriver han, og fortsetter:

– Men det verste kommer nå. Krigen gir som nevnt dramatisk oppgang i råvarepriser. Oppgangen i strøm- og drivstoffpriser er bare den første virkningen av dette.

Den neste virkningen er at dette gir kraftig oppgang i prisene på matvarer og mange andre forbruksvarer. Dette kommer til å gi en generell prisvekst vi ikke har sett på mange tiår, spår Rystad.

