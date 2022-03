annonse

Bodø/Glimt er videre til kvartfinale i Uefas conferenceliga. Torsdag berget de gulkledde 2-2 i ekstraomganger i en høydramatisk kamp mot AZ i Nederland.

Resultatet gir 4-3-seier sammenlagt og betyr at Glimts europaeventyr fortsetter. Avgjørelsen falt helt på tampen av første ekstraomgang, og høyreback Alfons Sampsted ble målhelten for bortelaget.

– Det er et slit. Og det er mye vi kan sette fingeren på, men ikke moralen, den er fantastisk, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Viaplay.

Hans lag tapte for første gang i ordinær tid på 30 kamper, men det gjør lite for bodøværingene. De fikk tidvis kjørt seg skikkelig, men var effektive og dro i land triumfen. 2-1-seieren i hjemmekampen sist ble helt avgjørende.

– De (AZ) går ut i hundre og løper som ville dyr, og vi vet at det må avta. Jeg synes vi klarer å holde på strukturen og moralen. Det er fantastisk og en stor prestasjon, sa Knutsen.

– Det var på tannkjøttet i dag, men det holdt, kommenterte kaptein Ulrik Saltnes.

Pavlidis-dobbel

Det skulle tidlig vise seg at vertene hadde skumle hensikter, og AZ skapte et par halvfarligheter innledningsvis. Men det var to samtidige defensive blundere av Glimt som skulle gi baklengsmål i det 18. minutt.

Marius Høibråten mislyktes i å sette Vangelis Pavlidis i offside, og da spissen kom igjennom, var Glimt-keeper Nikita Haikin på halvdistanse. Pavlidis tuppet ballen forbi ham og scoret.

Glimt fikk en gratismulighet til å utligne sju minutter senere, da Bruno Martins Indi tabbet seg ut og overså Runar Espejord, som kom seg fri i feltet. Deretter leverte AZ-stopperen et elendig klareringsforsøk, og Amahl Pellegrino hamret ballen til 1-1.

Det resultatet sto seg bare i fem minutter. AZ rullet opp et flott angrep der Aslak Fonn Witry spilte vegg med Jesper Karlsson og slo ballen inn foran Glimt-målet. Pavlidis var sterk i boksen og dyttet inn 2-1.

Ble slitne

Det ble slitsomt for AZ å holde det samme trykket etter pause, og Glimt så ut til å ha noe bedre kontroll. Det ble også overgangsmuligheter for gjestene, men de manglet litt presisjon i og rundt AZ-boksen.

Det skal også nevnes at Karlsson kom svært nær AZ-scoring etter 70 minutter. Da hamret han et langskudd i tverrliggeren.

Helt på tampen av ordinær tid kom innbytter Zakaria Aboukhlal alene gjennom mot Glimts keeper, men han ble løpt opp av to Glimt-forsvarere og mistet ballen. Dermed måtte det ekstraomganger til for å skille lagene.

AZ fikk nye muligheter til å avgjøre oppgjøret mot slutten av første ekstraomgang. En dobbeltsjanse til Kamal Sowah og Håkon Evjen ble fulgt opp av en mulighet til Aboukhlal, men Glimt fikk ballen unna.

Så, helt på tampen av omgangen, scoret Glimt litt mot spillets gang. Vetlesen slo et glitrende innlegg fra høyre, og Sampsted banket inn 2-2-målet.

Imponerende

Deretter kokte det over for AZ-fansen, som ved to anledninger kastet gjenstander i retning Glimt-keeper Haikin. Dommer Ivan Kruzliak måtte på et tidspunkt stoppe kampen for å få roet ned situasjonen. Flere av supporterne gikk også før kampen var over.

Glimt sto imot presset fra både AZ-spillere og -supportere det siste kvarteret, og dermed har de fortsatt sjansen til å gå hele veien i den ferske europacupen. Knutsen kunne ikke svare på hvem han håper å trekke i kvartfinalen.

– Jeg har nesten ikke peiling på hvem som er der. Vi tar det vi får, og så gleder vi oss til fortsettelsen.

Avansementet er i seg selv nok et høydepunkt for et Glimt-lag som har imponert stort i conferenceligaen. 6-1 over Roma på Aspmyra og dobbeltseier mot den skotske giganten Celtic i første utslagsrunde er andre store øyeblikk.

Glimt går meget travle uker i møte. Neste kamp kommer allerede søndag, i NM-kvartfinalen hjemme mot Lillestrøm. Den norske serien starter 2. april, mens kvartfinalene i conferenceligaen spilles 7. og 14. april.

