Gudbrandsdal Energi har i flere år betalt for en Google-annonse som fornektet menneskeskapte klimaendringer, uten å være klar over det selv.

Den angivelige klimafornektelsen er i form av et intervju med den pensjonerte fysikeren Stein Bergsmark, som lå ute på nettsidene til GE.

Det er Klassekampen, som skriver dette. I intervjuet «CO2 kan ikke være hovedårsaken til klimaendringene», argumenterer Bergsmark mot etablert klimavitenskap ved å si at den globale temperaturen «har stått stille de siste 18 årene», at CO2 har liten påvirkning på global temperatur, og at klimaendringene er del av en naturlig variabilitet.

Innlegget er datert 31. mai 2016 og opprinnelig hentet fra Enerwe, en nettavis for energibransjen.

Klassekampen skriver at Bergsmark har blitt «flittig brukt av blant annet den klimaskeptiske organisasjonen Klimarealistene».

Klassekampen har jobbet sammen med den britiske tenketanken Influencemap. De utført klimarelaterte Google-søk over en periode på to uker. De søkte på «Klimaendringer ikke menneskeskapt» 200 ganger. 134 av gangene dukket annonsen fra Gudbrandsdal Energi opp.

Gudbrandsdal Energi var ikke klar over annonsen før Klassekampen tok kontakt.

– Vi har ikke ryddet opp i gamle ting på nettsida. Jeg har ikke sett annonsen, jeg ble daglig leder i 2019. Men dette er absolutt ikke noe verken jeg eller selskapet står for. Vi setter pris på å bli gjort oppmerksomme på det, sier daglig leder.

Annonsen har nå blitt slettet fra strømselskapets nettsider.

Patetisk artikkel

– Hei. Du spør om jeg har kommentar til artikkelen, svarer sivilingeniør og klimarealist, Geir Hasnes til Resett.

Hasnes sier til Resett at artikkelen i Klassekampen i seg selv ser ut til å være skrevet av noen som ikke ser det nødvendig med konsekvens mellom setningene, og som lever i sin egen «skyggeverden hvor begrepene ikke lenger har annen betydning enn hva de selv får seg til å legge i dem.»

– De får setningen «CO2 kan ikke være hovedårsaken til klimaendringene» til å være «klimafornektelse», og omtaler «organisasjonen Klimarealistene» som «klimaskeptiske».

Bare slike blundere alene gjør artikkelen patetisk, mener Hasnes, og sier at Klimarealistene er opptatt av klima, og vel neppe «klimaskeptiske». Klimaet er noe som er der enten vi vil eller ikke, og det varierer enten vi vil eller ikke, så han tror ikke det finnes noen som er «skeptiske til klima». Det samme gjelder for «fornektelse av klima». Det høres ikke bare tåpelig ut, men lettere psykotisk. Hasnes mener det bør være en viss sammenheng mellom de begreper man bruker og virkeligheten man observerer.

Hasnes sier det fro så vidt stemmer at Bergsmark argumentere mot «etablert klimavitenskap». Det er nemlig vitenskapens første regel: at man ikke skal ta noe for gitt innen den. En bedre presisering er at Bergsmark argumenterer mot «etablerte misforståelser av hva vitenskap er, også innenfor klimaområde», og mot «vulgær-journalistiske og vulgær-populistiske fremstillinger av klimavitenskap».

– Det ligger i vitenskapens natur at den skal kunne falsifiseres. Hadde Google bare vært tidlig nok ute, ville nok både den og Gudbrandsdal Energi sørget for at annonser som linket til slik styggedom som evolusjonsteorien og relativitetsteorien snarest ble forbudt, samt at de ville bedt om unnskyldning for å slippe folk til som hevdet at jorda var rund og ikke flat, det ville jo være «innhold som går imot veletablert vitenskapelig konsensus», avslutter Geir Hasnes.

