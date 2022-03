annonse

«Kontaktbyggingen» med fisken har fortrinnsvis utspilt seg via videosamtaler på Skype.

Kunstneren, Michell-Marie Letelier (44), er født og oppvokst i Chile, men bor i Berlin. De siste to årene har Letelier forsøkt å skape et slags forhold til en gruppe laks, formidler Nordhordland avis i et intervju med kunstneren, som ble publisert bak betalingsmur.

Laksen befinner seg i et akvarium hos Havforskerinstituttet noen mil nord for Bergen. I tanken hvor fisken var plassert, ble det satt opp et Webkamera. Dermed kunne kunstneren over en periode over to år ha nærmest daglig ha «videosamtaler» med laksen.

– Eg har brukt tallause timer med dei. Og både dansa og sunge. Så har jeg prøvd å observere om dei kjenner meg at. Nokre gonger vart dei aktive, andre gonger ikkje.

I løpet av dette toårsprosjektet, har kunstneren vært fire ganger på havforskerinstituttet og besøkt laksen. Da har hun blant annet svømt naken sammen med dem.

– Første gongen var eg naken og det var superkaldt, fordi vatnet berre er åtte grader. Men no sist hadde eg ei våtdrakt, så eg slapp å skjelva. Å ta på fisken er ei nydelig kjensle. Dei er mjuke og glatte. Det er veldig sensuelt.

– Eg har sjølvsagt ikke fått ein relasjon til laksen, men me kan ha fått eit band, sier kunstneren som også innrømmer at prosjektet er «sært».

Misbruk

Sløseriombudsmannen har også kommentert denne spesielle saken på Facebook.

– Er det verdt å betale skatt for at staten vår skal kunne betale Berlin-bosatte kunstnere for å danse for laks over Skype, og innimellom fly hit for å beføle de sensuelt? Dette er alle skattepengene som tre gjennomsnittsnordmenn betaler i løpet av et år, skriver sløseriombudsmannen.

