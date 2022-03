annonse

En tilskuer stripset seg fast til en av målstengene under Premier League kampen mellom Everton og Newcastle.

Den bisarre hendelsen skjedde like etter pause da stillingen var 0-0.

Flere sikkerhetsvakter prøvde å få løs mannen som protesterte mot oljerigger i nordsjøen. Det tok åtte minutter før de fikk han løs.

På sosiale medier var det mange som moret seg over den bisarre hendelsen.

Is there anything more Everton than the face on the lad with the bolt cutters 😂 pic.twitter.com/0HlN0jaATL

— Matt Byrne⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@mattPGAbyrne) March 17, 2022