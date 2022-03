annonse

Høyre-leder Erna Solberg mener Vladimir Putin bør tiltales for krigsforbrytelser.

Hun vil imidlertid ikke gi den russiske presidenten merkelappen krigsforbryter ennå.

– Jeg mener Putin bør prøves som krigsforbryter, sier Solberg til NTB.

USAs president Joe Biden fastslo onsdag at Putin er en krigsforbryter. Kreml fordømte uttalelsen som uakseptabel og utilgivelig.

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble konfrontert med Bidens uttalelse dagen etter, svarte han at han ikke vil dele ut den typen merkelapper nå. Her får han støtte fra Solberg.

– Det å konstatere at noen er en forbryter, det gjør du etter at dommen er falt. Men han bør prøves for det, og de i Russland som er ansvarlige for angrepene, bør prøves for det, sier Solberg.

Hun ser det som åpenbart at angrepene på sivil infrastruktur i Ukraina er i strid med krigens regler.

– Vi konstaterer ikke at noen har brutt en internasjonal lov før de er dømt for det, fastslår Solberg.

– Men alt tyder på det, og han bør prøves som krigsforbryter.

