Faktisk.no AS har mottatt 4,7 millioner kroner, blant annet 1,2 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra Medietilsynet. Pengene skal gå til å etablerer en ny avdeling: Faktisk Innsikt. Det blir da den tredje avdelingen etter redaksjonen og skoleavdelingen Tenk.

– Over tid har vi sett et økende behov for å utvikle egne verktøy for datainnsamling og analyse av den digitale offentligheten i Norge. Samtidig er vi allerede i gang med flere spennende prosjekter som krever intern forankring og dedikerte ressurser, sier ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg til Medier24.

– Opprettelsen av innsiktsavdelingen markerer en ny fase i utviklingen av Faktisk.no som et kunnskapsmiljø innenfor undersøkende journalistikk, kildekritikk, kritisk medieforståelse og digital informasjonsspredning, sier leder for strategi og produktutvikling, Pernille Johnsen.

«Innovasjonsstøtte» til en «innsiktsavdeling»

– Om Faktisk.no skal finansiere driften sin med skattepenger blir de indirekte en statlig aktør, sier Sløseriombudsmannen til Resett.

Han forteller at Kristoffer Ekeberg som er Faktisk-sjef sa nylig selv at «Det er en dårlig ide hvis myndighetene skal bestemme hva som falske nyheter» og «Det gjør regimer Norge ikke vil sammenligne seg med».

Sløseriombudsmannen, eller Are Søberg som han heter til vanlig, mener dette er gode poenger som også bør bety at Faktisk.no ikke kan få skattepenger og at staten heller ikke bør stå som eier av selskapet, som de gjør nå gjennom eierandelen NRK har.

I tillegg til det prinsipielle her er Søberg ikke så imponert over hva Faktisk.no får ut av midlene sine. Han sier de har nærmest sluttet med rene faktasjekker av store relevante saker, og ser ut til å ha som hovedmål å prøve å demme opp for alternative medier.

Resett avslutter med å spørre om selveste Sløseriombudsmannen klarer å forklare oss vanlige hva «innovasjonsstøtte» til en «innsiktsavdeling», egentlig er for noe?

– Jeg ikke svarte på det siste spørsmålet ditt, men svaret der er vel bare «nei.» 😄

