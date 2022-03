annonse

Med det nye systemet vil du få pushvarsel på mobilen hvis terror, ulykker eller naturkatastrofer oppstår i nærheten av deg.

– Nå kan vi nå ut med en gang hvis det skjer en ulykke eller noe annet befolkningen må varsles om, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Den nye beredskapstjenesten «mobil befolkningsvarsling» Mehl forteller om, er et av tiltakene som statsminister Jonas Gahr Støre presenterer i Stortinget fredag.

– Mange har fått SMS under pandemien, og det er fint det, men av tekniske årsaker tar det for lang tid. Det nye systemet vil gjøre det mulig for oss å nå ut umiddelbart, sier Mehl, som lister opp hendelser som gjør at innbyggerne raskt kan varsles.

– Skyteepisoder, terror, gassulykker, brann, naturkatastrofe; flom, ras og jordskred. Ordningen kunne vært nyttig eksempelvis under jordraset i Gjerdrum, hvor vi raskt kunne varslet, sier hun.

Det vil også brukes til informasjon om at noe igjen er trygt.

Informasjonen vil kunne gjelde alle beredskapsområder, og selve meldingen vil sendes ut fra politiet.

