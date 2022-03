annonse

Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland kommune går av etter å ha vedgått en rekke tilfeller av plagiat i kronikker og leserbrev.

Myrvold bekreftet dette selv på Facebook fredag.

– De siste dagene har det kommet fram flere tilfeller hvor jeg har hentet tekst fra andre og benyttet dem i egne innlegg uten å ha oppgitt kilde. Jeg vil nok en gang gi en uforbeholden unnskyldning til alle de jeg har hentet tekst fra og de redaktørene som har trykket dette. Jeg vil også beklage overfor de jeg har hatt som medforfattere i innlegg, som ikke har vært klar over at disse kan ha inneholdt tekst jeg har hentet fra andre, skriver Myrvold.

Gikk gjennom alle innlegg

Plagiatet ble avdekket etter at innlegget hans «Verdien av forsvarsvilje» ble publisert på Trønderdebatt. Forsvarets Forum oppdaget at deler av teksten var skrevet av Vår Land-redaktør Bjørn Kristoffer Bore, ifølge Adresseavisen. I ettertid har Trønderdebatt gjennomgått samtlige innlegg fra ordføreren.

– I denne første gjennomgangen, som til nå kun omfatter åpne, søkbare kilder, har redaksjonen avdekket svært omfattende plagiatvirksomhet og manglende sitering av opphavsperson i de fleste innleggene som er publisert, skriver Trønderdebatt fredag.

– Utfordret min integritet

– Jeg har vært i tøffe politiske prosesser tidligere og med rak rygg stått imot personangrep og forsøk på å ramme mitt privatliv. Det som har kommet frem de siste par dagene er som følge av feil jeg har gjort selv og dette har utfordret min integritet som ordfører og menneske. For meg er det et mye viktigere hensyn å ta.

– Derfor vil jeg ta konsekvensen av dette og be kommunestyret i Ørland kommune om fritak fra vervet som ordfører og andre folkevalgte verv ved første anledning. Dette mener jeg er riktig både for kommunen som jeg er så glad i, men også for min egen familie og gode kollegaer i partiet, skriver Myrvold.

Valgte selv å trekke seg

Christian Ingebrigtsen, leder i Trøndelag Høyre, sier at det var Myrvold selv som tok avgjørelsen om å søke fritak fra vervene som ordfører og folkevalgt.

– Trøndelag Høyre har sett alvorlig på denne saken, og mener den har svekket tilliten til Myrvold, men det er viktig for oss å si at det er han selv som har kommet fram til denne beslutningen. Han har beklaget at han har gjort feil, og vi tror han har truffet et klokt valg gitt omstendighetene, sier Ingebrigtsen til Adresseavisen ifølge NTB.

