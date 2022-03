annonse

I Norge har vi mange dyktige forskere. Og de representerer et hav av kunnskap som jeg ikke innehar.

Uavhengig av hvilken politisk partitilhørighet de har, har jeg tiltro til at de følger den vitenskapelige metode i sitt arbeid. Noen forskere er svært dyktige, andre er middelmådige og noen burde kanskje gjøre noe helt annet. Slik er det nå i alle yrkesgrupper.

Så hvorfor satte jeg den overskriften «hvor forsvant den vitenskapelige metode? Jo når 54,3 prosent av samfunnsforskerne og 60,4 prosent av humanistene, stemmer Rødt, SV eller MDG, lurer jeg på hva i all verden som skjer når disse forskerne går inn i et valglokale.

Dette er altså kloke mennesker som til daglig er vant til å forske på komplekse problemstillinger, bruke undersøkelser med kontrollgrupper. Resultatene de kommer med er sjeldent veldig bastante. Jo mer man graver, jo flere variabler finner man. Og slik er det ofte i seriøs forskning.

Men, hva i all verden skjer med disse forskerne, når de går inn i et valglokale? Da forsvinner den vitenskapelig metode momentant. Over halvparten velger å stemme på venstre-populistiske partier, som har en politikk som rett og slett ikke er gjennomførbar.

Og da beveger vi oss inn på et emne jeg har litt greie på, og det er økonomi. SV, Rødt og MDG har det til felles at de presenterer en politikk hvor vi skal utvide den offentlige sektoren i Norge, med mange gode formål. Paradokset er at de samme partiene vil krympe statens inntekter, bygge ned næringslivet og skatte det enda hardere. Vi får f.eks. ikke flere grønne arbeidsplasser med å gjøre det enda vanskeligere å drive grønne bedrifter. Samtidig virker det som kompetansen på skattesystemet, pengestrømmene i Norge, må ligge utenfor deres kompetanseområde.

Hvis en forsker tok med seg forskermetodikken inn i politikken, fortoner det seg enda mer vanskelig å forstå at de velger populistiske partier. Hvorfor er det ikke mer nærliggende å velge styringspartier som Høyre og AP som representerer en mer helhetlig tenking en populistiske partier? De fremstår som politiske analfabeter.

Andre årsaker er at de fleste humanister og samfunnsforskere jobber i offentlig sektor. Avstanden til verdiskapning i privat sektor blir kanskje for stor. Undersøkelser viser også at det er stor forskjell på hvordan velgerne stemmer i offentlig og privat sektor.

Så hvorfor disse forskerne tar av seg sine forskerbriller og blir politiske raddiser straks de står i et valglokale, ja det bør de forske mer på.

