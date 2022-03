annonse

Justisministeren sier hun vurderer å innføre kontroll på grensen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa fredag under en pressekonferanse at norske myndigheter kommer til å følge med enda nøyere på grensen fremover enn det som har blitt gjort hittil.

– Vi vil vurdere å innføre grensekontroll. Det kan komme om ikke veldig lenge, men det er viktig å gjøre dette etter en grundig vurdering. Det er et ressursspørsmål. Vi må vurdere om det er riktig å bruke politiets ressurser på å sjekke alle som passerer grensen, opp mot hva vi får ut av det

FrP har på sin side fastslått i løpet av de siste ukene at Norge bør innføre ID-kontroll på grensene i forbindelse med Ukraina-krigen. Dette ble gjentatt av FrP-leder Sylvi Listhaug under debatten etter statsministerens redegjørelse i Stortinget fredag.

– Det må være kontrollert, ellers blir folk bekymret. Derfor er det også viktig å få på plass ID-kontroll på grensen. Vi må ha kontroll på hvem som kommer til Norge, sa hun.

Listhaug utdyper overfor NTB at det er mange som reiser ned for å hente folk, og at mange har behov for hjelp. Hun frykter imidlertid at folk uten krav på beskyttelse vil prøve å komme inn i landet.

– Det kan være folk som vil prøve å lure seg med. Det er veldig viktig at vi har kontroll på hvem som kommer til Norge, sier hun.

Vurderer ennå

Enger Mehl sier til NTB at Norge ennå ikke har innført grensekontroll til Sverige og Danmark, ettersom Norge er med i Schengen.

– Men i denne situasjonen, når det kommer veldig mange personer over grensen raskt, har jeg over tid vurdert om grensekontroll er et riktig tiltak, sier hun.

Mehl påpeker at ID-kontroll på grensene er veldig ressurskrevende. Hun opplyser at politiet har overvåkt grensene mer enn ellers siden krigen startet.

– Det ble også forsterket denne uken, legger hun til.

Dersom regjeringen går inn for grensekontroll, vil dette kunne implementeres på kort tid.

