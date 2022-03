annonse

Det satt åpenbart langt inne, men nå har New York Times i en bortgjemt liten notis, omsider innrømmet at Hunter Bidens ‘PC fra helvete’ er ekte.

De skriver:

«Folk som er kjent med etterforskningen sa at påtalemyndighetene hadde undersøkt e-poster mellom Mr. Biden, Mr. Archer og andre om Burisma og annen utenlandsk forrettningsaktivitet. Disse e-postene ble hentet av The New York Times fra en hurtigbuffer med filer som ser ut til å ha kommet fra en bærbar datamaskin forlatt av Mr. Biden på et Delaware-verksted. E-posten og andre i bufferen ble autentisert av folk som er kjent med dem og med etterforskningen.»

Det kan de gjør nå ett år etter at Biden for lengst er blitt president, skriver søsteravisen New York Post, i en sarkastisk kommentar. De ville ikke skrive om det under valgkampen.

I en undersøkelse foretatt etter valget i slutten av november 2020 av Media Research Center, mente 17% av de som stemte på Biden at de ville ha endret sin stemmegivning hvis de hadde visst om alle skandalene knyttet til Biden-familien før de gikk til stemmeurnene. I så fall ville Trump ha vunnet valget med klar margin.

Medias rolle i et demokrati, er kanskje noe å tenke nærmere på, ikke bare i USA, men kanskje vel så mye i Norge.

De liberale mediene agendadrevne kampanjejournalistikk undergraver åpenbart demokratiet. Listen er lang over over saker og mangel på saker og artikler som fortjener plass i Fake News Hall of Fame.

