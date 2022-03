annonse

De omfattende sanksjonene mot Russland ble vedtatt i statsråd på slottet fredag formiddag.

Med en endring i en forskrift «om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet» har Norge stilt seg bak EUs sanksjoner for å økonomisk ramme Russlands president Vladimir Putins regime og hans støttespillere.

– Sanksjonene som Norge nå innfører, er massive og omfattende. Sanksjonene skal ramme finansieringen av Russlands ulovlige krigføring i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

Brudd på tiltakene er straffbart og Utenriksdepartementet ber norske bedrifter om å være aktsomme og undersøke tiltakene, skriver NTB.

– Norske banker må ha gode systemer for å stanse betalinger som forsøkes utført til listeførte personer og selskaper, skriver UD.

– Vi vil ikke, per i dag, blokkere RT og Sputnik fra å overføre via TV og internett her i landet. Jeg innrømmer at det er en vanskelig sak hvor ulike prinsipper står opp mot hverandre, sier Støre på en pressekonferanse.

