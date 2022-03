annonse

Politiet brøt inn til slutt.

Polske politistyrker har sørget for at trafikk med lastebiler med russiske og hviterussiske skilter igjen kan krysse grensen mellom Polen og Hviterussland. Det skriver Intermodal News.

Aktivister, deriblant bønder fra en organisasjon kalt AgroUnii, måtte etter en tre dager lang aksjon trekke seg tilbake, og løse opp blokaden de hadde dannet, slik at varer fra EU igjen kan nå Russland og Hviterussland.

Aktivistene frykter at noen av lastebilene også kan være på vei til Ukraina med forsyninger til det russiske militæret, ifølge New York Times.

Resett omtalte først blokaden på tirsdag, etter et tips fra en kilde i Ukraina, med kontakter i Polen.

«Russiske og hviterussiske lastebiler med last fra Europa fortsetter å krysse den polsk-hviterussiske grensen uten problemer, og skal losses i Russland. Er det slik sanksjoner mot Russland ser ut? Som vi kan se, ønsker ikke regjeringen å håndtere denne saken, så vi – sivilsamfunnet – må håndtere det», heter det i en uttalelse fra Euromaidan-Warszawa, en polsk støttegruppe for Ukraina.

Blokkerte hundrevis av lastebiler

Mellom 12. og 14. mars har rundt 20 demonstranter blokkert flere hundre lastebiler fra å krysse grensen mellom Polen og Hviterussland. Dette førte til enorme køer ved grensen. Radio Poland (Polskie Radio) melder at rundt 450 lastebiler hadde blitt blokkert fra å krysse grensen på ettermiddagen søndag 13. mars.

Mange av demonstrantene ved grenseovergangen var drapert i ukrainske flagg, ifølge New York Times.

Midt på dagen mandag 14. mars publiserte Euromaidan-Warszawa en video der de polske politimennene skyver demonstrantene tilbake fra veien. Politiets reaksjon makreer slutten på det folkelige initiativet fra demonstrantene. Den polske indignasjonen over den fortsatte vareeksporten til Russland er imidlertid fortsatt tilstedeværende, skriver Intermodal News.

Mat og medisiner

EUs sanksjoner mot Russland og Hviterussland gjelder ikke for veitransport av mat og medisiner. Hundrevis av private lastebiler med russiske og hviterussiske kan krysse grensen mellom Polen og Hviterussland hver eneste dag.

Ifølge TVN24, den største uavhengige TV-kanalen i Polen, kommer lastebilene fra Hviterussland stort sett tomme. De kjører gjennom Polen til Tyskland, og returnerer deretter til Hviterussland, fullpakket med mat, medisiner og andre forsyninger.

De fleste lastebilene kjører omsider til Russland, ifølge den polske liberale dagsavisen Gazeta Wyborcza, som har intervjuet noen av sjåførene.

Vil ha skjerpede sanksjoner

Polske myndigheter uttrykker bekymring for varetransporten mot Russland. Som EU-medlem kan landet oppfordre resten av EU til å skjerpe sanksjonene, men dette krever at alle EUs medlemsland sier seg enige.

– Siden ikke alle EUs medlemsstater ikke er enige på dette tidspunktet, leter vi etter lovmessige smutthull for å begrense slik aktivitet lokalt, sier en talsmann for den polske regjeringen, Piotr Müller, ifølge New York Times.

Polske myndigheter opplyser at de har økt kontrollene ved grensen til Hviterussland for å sikre at fraktselskaper ikke omgår eksisterende sanksjoner.

