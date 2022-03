annonse

Vi prøver noe nytt.

Det er et forslag som har kommet fra en del brukere selv. De ønsker å få bort såkalte troll og gratispassasjerer slik at dette blir et forum for dedikerte brukere.

Vi regner med at en del av de som kommenterer allerede har abonnement. Og til de som ikke har, koster det bare 99 kr per måned. Da kan vi også få dekket inn en del av kostnadene vi har med å moderere.

Resett har Norges mest aktive kommentarfelt. Vi ligger på et snitt på 2500 kommententarer daglig. Vi har egne folk som har sittet og modererert fra kl 07-24. Det har kostet Resett over 1 million kroner i året. For oss er det mye penger.

Styret i Resett har besluttet at vi må få opp inntjening og kutte i kostnader. Å legge kommentarfeltet bak betalingsmur er et av tiltakene vi nå prøver. Vi håper å få noen nye betalende abonnenter på den måten.

Å gjøre kommentarfeltet eksklusivt for abonnenter, gjør oss også mindre sårbare for sabotasje. Vi forsøker derfor å huke vekk forhåndsmodereringen mellom ca kl 06 og 23 slik at kommentarene kommer raskere på og diskusjonene kan bli mer dynamiske. Det betyr at vi heretter kommer til å ettermoderere når noen begår overtramp som vi blir klar over. Det er slik vi og andre allerede gjør på Facebook.

Å fjerne forhåndsmoderering tror vi vil gjøre brukeropplevelsen bedre og kommentarfeltet mer attraktivt. Vi regner også med at de som er betalende abonnenter er ansvarlige og ikke legger ut kommentarer som ødelegger for Resetts omdømme. Folk som begår overtramp kan fortsatt risikere å bli utestengt fra kommentarfeltet for kortere eller lengre perioder.

Vi opprettholder muligheten for å kommentere anonymt fordi vi fortsetter å bruke Disqus som plattform.

Vi regner med at dette tiltaket vil møte blandet mottakelse, men håper det vil være forståelse blant et flertall av dere. Resett kan ikke gå med underskudd år og etter år, og vi må forsøke å bruke de begrensede ressursene vi har på journalistikk i mest mulig grad.

Mange av dere støtter oss med abonnement og donasjon, og det håper vi fortsetter. Vi har også tro at de mange aktive brukerne vi har i kommentarfeltet finner det rimelig å betale en liten sum per måned eller år for å kunne uttrykke seg i Norges mest levende diskusjonsforum.

Vi setter igang med den nye ordningen fra natt til fredag 18. mars. De som ikke allerede har gjort det, kan tegne abonnement her.

Takk for forståelsen!

