Logistiske problemer fortsetter å sinke Russlands «vaklende» invasjon av Ukraina.

Motvilje mot å velge mer utfordrende ruter, manglende kontroll over luftrommet og begrensede muligheter til å legge broer hindrer Russland fra å effektivt forsyne styrkene sine med grunnleggende og essensielle ting som mat og drivstoff, skriver det britiske forsvarsdepartementet.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/a5algmAMCg 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mZIb3wyBG4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 17, 2022

– Uavbrutte ukrainske motangrep tvinger Russland til å omdirigere store mengder styrker for å forsvare egne forsyningslinjer. Dette går hardt ut over Russlands offensive potensial, heter det videre.

Det har også kommet meldinger om at russiske styrker har plyndret matbutikker i Ukraina, ifølge NTB.

Det har vært flere eksplosjoner i byen Lviv

VG skriver at deres journalister i byen oppgir å ha hørt flyalarmen, før det var flere eksplosjoner like etter klokken 7 lokal tid. De skal så ha sett kraftig røyk nær sentrum av byen, skriver avisa.

Den ukrainske TV-stasjonen Ukraine 24 melder at det har vært minst tre eksplosjoner vest i byen, ifølge Reuters.

flyplassområdet har blitt truffet. Røykskyer stiger opp fra Lviv flyplass, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Byens ordfører Andriy Sadovy skriver på Telegram at russiske raketter har truffet et område nær flyplassen. Ifølge ham har ikke selve flyplassen blitt truffet. Det er et vedlikeholdsanlegg for fly som har blitt ødelagt, sier ordføreren ifølge Sky News.

USA anslår at 7.000 russiske soldater har dødd etter at 150.000 ble sendt over grensen, skriver Sky News.

Ukrainas president Zelensky besøker ofre etter det russiske angrep på sykehuset i Kiev:

Kinesiske og russiske representanter møttes torsdag

Cheng Guoping, som ifølge BBC er kommissær for utenriks- og sikkerhetssaker ved det kinesiske utenriksdepartementet, møtte den russiske ambassadøren Andrej Denisov.

USA frykter at Kina vil støtte Russland i krigen, og har varslet at Biden fredag vil advare Xi mot å gi Moskva militær bistand, skriver NTB.

Ukraina forsøker å skyve russiske styrker bort fra utkantene av Kyiv

Oleksandr Pavljuk, som leder det regionale forsvaret i Kyiv, sa til ukrainsk TV sent torsdag at det er «motstand fra fienden», melder det ukrainske nyhetsbyrået Unian.

Pavljuk kalte situasjonen i Kyiv-regionen for vanskelig, men «kontrollerbar».

Russiske styrker hopper ut av en stridsvogn før den blir ødelagt av ukrainske styrker i Mariupol:

