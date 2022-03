annonse

Arnold Schwarzenegger har lagt ut en video i flere sosiale medier der han forteller russerne at de blir løyet for om krigen i Ukraina.

– Dette er en ulovlig krig, sier Schwarzenegger i videoen, som er postet på Twitter, YouTube, Instagram og Telegram. Den er også tekstet på russisk.

– Deres liv, deres lemmer, deres fremtid blir ofret for en meningsløs krig fordømt av en hel verden, sier han videre.

Han anklager president Vladimir Putin for å ofre soldaters liv for å oppfylle egne ambisjoner.

Schwarzenegger er svært populær i Russland, og Putin skal også være fan, ifølge NTB.

Skuespillerens twitterkonto er blant de 22 Putin følger.

Jeg elsker det russiske folket. Det er derfor jeg må fortelle dere sannheten, sier Schwarzenegger på Twitter.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022