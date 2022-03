annonse

Lia Thomas er en vinner i det amerikanske collegemesterskapet i svømming, men det går ikke upåaktet hen. Protestene preller av transkvinnen.

Thomas vant torsdag den uvanlige distansen 500 yards fri i Atlanta. Det gjorde henne til tidenes første transperson til å vinne en nasjonal collegetittel (NCCA) på øverste nivå.

Fredag fulgte hun opp med å ta seg til finalen på 200 yards. Thomas ble toer i kvalifiseringen, men er favoritt til å doble gullfangsten senere på dagen.

Det er delte meninger i feltet om at hun får delta i kvinneklassen. Selv flere av hennes lagvenninner fra Pennsylvania-universitet har uttalt at det er fysiologisk urettferdig at hun er med. For noen år siden konkurrerte Thomas som mann.

– Jeg prøver å ignorere det så mye jeg kan og konsentrerer meg om svømmingen. Alt annet blokkerer jeg ut, sier Thomas.

USAs svømmeforbund lanserte forrige måned nye retningslinjer. Der er terskelen for testosteronnivå skjerpet inn. NCAA, forbund for idrett på college- og universitetsnivå i USA, ønsket ikke å innføre regelverket i årets mesterskap. De mente det ville være urettferdig å endre spillereglene rett i forveien.

