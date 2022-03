annonse

annonse

Ansettelsen av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef bør føre til endringer i sentralbankloven, mener Venstre.

– Vi har vært veldig kritiske til utnevnelsen av Stoltenberg, men mener ikke den er ulovlig. Men vi bør ta lærdom av dette og stramme inn på reglene for fremtiden, sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn til Dagens Næringsliv.

– Vi trenger en bestemmelse i sentralbankloven som kan fange opp tilfeller der en utnevner folk med veldig tette bånd, men som ikke faller inn under de habilitetsbestemmelsene som er der i dag, sier Rotevatn.

annonse

Les også: Sissener: Støre surrer seg bort i grådighet og økonomisk tåkeprat

Venstre mener ansettelsen også har vist at det er to svært ulike ting å være sentralbanksjef og å være styreleder for oljefondet, ifølge NTB.

– Derfor må vi ta steget og skille de to. Oljefondet er vokst så stort at det å finne den perfekte personen som skal kunne alt om pengepolitikk og den perfekte styreleder for et globalt investeringsfond, er vanskelig, sier han.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474