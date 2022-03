annonse

annonse

USAs president Joe Biden blir påminnet om gamle utspill i forbindelse med krigen i Ukraina.

Både russiske og kinesiske medier har de siste dagene spredd en ny video fra 1999 der daværende senator Joe Biden skrøt av å være den første amerikanske tjenestemannen som foreslo å bombe Beograd og ødelegge byens infrastruktur, skriver Zero Hedge.

Lederen for Roscosmos, Dmitry Rogozin, la ut videoklippet på sosiale medier.

annonse

«Han minnet den nåværende amerikanske presidenten om NATO-bombingen av Jugoslavia som anslås å ha drept rundt 2500 mennesker, inkludert 89 barn», skriver Sputnik News.

Russiske myndigheter bruker nå klippet til å kritisere Biden over hans siste beskrivelse av Vladimir Putin som en «krigsforbryter» og «kjeltring» på grunn av invasjonen av Ukraina.

Klippet har også gått viralt på kinesiske sosiale medier.

"I was the one who suggested the bombing of Belgrade. I was who suggested to send American pilots and blow up all the bridges over the Danube".. Joe Biden, 1999 pic.twitter.com/NrkvmTqN33

– Jeg foreslo bombing av Beograd. Jeg foreslo at amerikanske piloter skulle dra dit og ødelegge alle broer på Drina, sa Biden den gang.

De 78 dagene med luftangrep varte fra 24. mars 1999 til 10. juni 1999. Bombene fortsatte å falle selv på Serbias påske – kalt Pascha – som er den helligste dagen i det ortodokse kristne året.

– Jeg foreslo veldig spesifikke handlinger, sa Biden mens han så ut til å prise sine egne forslag som bidro til NATO-krigen mot serberne.

Kina

Også i Kina blir klippet nå brukt mot Joe Biden.

De minner den amerikanske presidenten om Natos bombing av den kinesiske ambassaden under krigen i Jugoslavia.

China to NATO: “[W]e will never forget who had bombed our embassy in the Federal Republic of Yugoslavia. We need no lecture on justice from the abuser of international law…”

Wow.https://t.co/bMYHiEAPDo pic.twitter.com/FxK5e9GA1j

— Nina 🐙 Byzantina (@NinaByzantina) March 18, 2022