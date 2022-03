annonse

annonse

Romteleskopet «James Webb» ble skutt opp 25. desember i fjor.

For kort tid siden mottok de nemlig teleskopets første høyoppløselige bilde, og eksperter verden over er fra seg av begeistring.

– Dette er først og fremst et bevis på at teleskopet fungerer som det skal, og nå er det nok mange som har trukket et lettelsens sukk. Ting man ser i dette bildet gir oss et hint om hva teleskopet vil kunne levere på sikt, sier forsker Håkon Dahle til NRK.

annonse

Den norske forskeren er blant de første i verden som får bruke James Webb-teleskopet til eget arbeid.

Webb er verdens fremste romvitenskapelige observatorium, og når det er fullt operativt, vil det bidra til å løse mysterier i vårt solsystem, se utover til fjerne verdener rundt andre stjerner, og sondere de mystiske strukturene og opprinnelsene til universet vårt. Webb er et internasjonalt program ledet av NASA med sine partnere i ESA (European Space Agency) og Canadian Space Agency, skriver NASA.

James Webb-romteleskopbildet av en stjerne kalt TYC 4212-1079-1. Avstanden mellom stjernen og teleskopet er 2000 lysår:



Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474