Mens eksport av gjødsel fra Russland strupes, skyter prisen på naturgass som brukes i produksjon av gjødsel i været. Det kan utgjøre «et dobbelt slag» mot europeisk landbruk og matproduksjon.

Tidningen näringslivet melder at krigen i Ukraina har fått kornprisene til å eksplodere. Russland og Ukraina er store produsenter av korn og gir begge land viktige eksportinntekter. Mange analytikere forventer nå at Russland vil kutte ned på eksporten av blant annet rug, bygg og hvete først og fremst for å dekke innenlandske behov, men også som et instrument i handelskrigen mot Vesten.

Ukraina, på sin side – ofte omtalt som «Europas kornmagasin» – blir herjet av invasjonen, som setter såsesongen for årets avlinger i fare.

Ned 50 prosent

Det svenske landbruket er avhengig av å bruke gjødsel i dyrkingen for å opprettholde produksjonsnivået. Det finnes nå flere signaler på at tilgangen på gjødsel vil avta, noe som kan ramme avlingene hardt neste år.

Andreas Lidén, som driver en gård utenfor Vara i Västergötland med dyrehold og 500 hektar med korndyrking, frykter utviklingen. Hvis tilgangen på gjødsel begrenses, eller prisene blir for høye, vil det påvirke kornproduksjonen i 2023, altså avlingene som vil gi oss mat i løpet av vinteren 2023-2024.

– Det blir en halvering. Uten gjødsling reduseres avlingen med om lag 50 prosent, sier han.

