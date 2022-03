annonse

annonse

Erling Braut Haaland har en utkjøpsklausul som gjør at han til sommeren kan bytte klubb.

Mange fotballeksperter mener at Haaland bytter fra Borussia Dortmund til enten City eller Real Madrid til sommeren, men på en pressekonferanse fredag så ville ikke Manchester City-manager Pep Guardiola snakke så mye om Haaland.

– Helt siden jeg kom hit (Manchester), har jeg hver måned hørt at vi skal kjøpe 50 spillere. For øyeblikket er det umulig at jeg skal snakke om en type som ikke allerede er her, sa Guardiola.

annonse

– Han er Dortmund-spiller. Etter sesongslutt kommer overgangsvinduet. Mye kommer til å hende.

Les også: Klaesson fikk Premier League-debuten – Leeds snudde 0-2 til 3-2 i ellevill kamp

Haaland har en utkjøpsklausul som gjør at han til sommeren kan bytte klubb for cirka 750 millioner kroner., skriver NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474