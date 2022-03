annonse

Kvinnegruppa Ottar mener at kvinnedagen 8. mars skal brukes til kvinnekamp, ikke til paroler for porno og prostitusjon.

– Vi har imidlertid blitt utsatt for et økende press de siste årene fra grupperinger som krever at den internasjonale kvinnedagen ikke skal brukes til kvinnekamp, men heller saker knyttet til kjønnsidentitet og seksualitet, skriver leder i Kvinnegruppa Ottar, Ane Stø i Klassekampen, og beskriver en krevende kamp:

– Sammen med Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Skeiv Ungdom har Pion, som jobber for legalisering av prostitusjon, i flere år mobilisert til parolemøtet i Oslo for å prøve å stemme ned kvinnebevegelsens paroler og erstatte dem med paroler for porno og prostitusjon. Gang på gang har de blitt nedstemt.

Stø sier at de siste årene har de derfor forsøkt å isolere kvinnebevegelsen fra sine allierte gjennom falske anklager om transfobi, manglende inkludering og mangfold og udemokratiske virkemidler og trakassering.

Hun hevder at disse anklagene nærmest er umulig å forsvare seg mot, fordi de med vilje er lite konkrete og spiller på hatet mot feminister som allerede eksisterer i samfunnet.

– Den «dårlige stemningen» som har blitt rapportert om på parolemøter, er det i hovedsak Fri, Skeiv Ungdom, Pion og Unge Venstre som har stått for, med personangrep og drøye påstander om kvinnebevegelsens politikk, mener lederen av Ottar, og kaller det en bakvaskelse:

– De nye vedtektene til 8. mars-komiteen i Oslo har blitt utsatt for en tilsvarende bakvaskelse, der de ikke-binære visstnok føler seg ekskludert fra å stemme på parolemøtene. Raseriet over et krav om at de som skal bestemme parolegrunnlaget, selv definerer seg med kategorien «kvinne», viser totalt manglende respekt for kvinnekampen og kvinnebevegelsen.

