Det sier tegner Karine Haaland til Resett. Hun har opplevd det samme som Lise Myhre mange ganger, men har bare gått videre uten å gjøre et nummer ut av det.

Lise Myhre er personen bak tegneserien Nemi. Denne uken ble hun utestengt fra svenske aviser etter å ha protestert mot ulvejakt. Hun får støtte av Siri Martinsen fra NOAH.

– Begrunnelsen de selv publiserte da de tok serien vekk, var at det var et «politisk budskap» i stripen, og at dette var om bevaring av ulv. Den egentlige grunnen til sensuren er rett og slett hårreisende; mediehuset med slagord «Det fria ordet är grunden för vår verksamhet» nedlegger her forbud mot at kunstnere som bidrar til publikasjonene deres har «politiske« budskap generelt, og bryr seg om naturmangfold og ulv spesielt. Det er brudd på ytringsfriheten, sier hun til TV2.

Mye sensur i Norge

– Sensur, eller heller kontroll av budskap/ytringer, av tegneserie har en lang tradisjon for Norges del, sier tegner Karine Haaland til Resett.

Etter hennes erfaring blir en avisstripe avskjediget straks stripen a) fremlegger en politisk holdning/synsvinkel som utgiver ikke selv deler, eller b) dersom tegneren har fått rykte på seg for å ikke dele utgivers politiske ståsted – uten at stripen nødvendigvis tilkjennegir noe slikt budskap/ståsted.

– Hver gang eksempelvis min stripe/avistegninger har blitt sagt opp i for eksempel i Dagbladet, VG, Bergens Tidende, Universitas, Fiskaren, Nettavisen og så videre har jeg latt dette være redaksjonens avgjørelse uten å påklage dette.

Fordi, sier Haaland, alle aviser – både norske og svenske – har rett til å ta egne redaksjonelle avgjørelser og selv bestemme hva de ønsker å publisere. Selv om dette kan innebære en uheldig innsnevring av avisens egen ytringsarena.

– Det som er urovekkende ved at avisene innsnevrer sitt eget ytringsrom er at dette ofte skjer etter uttalt – eller oppfattet – press fra grupper avisen finner det for risikofyllt å komme i konflikt med, sier hun.

Dersom dette ligger bak redaksjonens valg av publisert materiale, er den ikke lenger selvstendig, men styrt av en antallsmessig liten, men mektig mobb. Som – gjerne uuttalt – truer redaksjonen med represalier, mener hun.

Karine Haaland sier videre at dersom dette ligger bak en avgjørelse om ikke å publisere et bestemt materiale/ytring, er det i realiteten mobben som styrer avisen og ikke redaksjonen.

– Jeg vet ikke om det er dette som ligger bak avgjørelsen om å stanse publiseringen i dette tilfellet. Men som sagt – at en redaksjon får stå fritt til å publisere det den måtte ønske er grunnleggende for ytringsfriheten, sier hun til Resett, og legger til:

– Om de redaksjonelle avgjørelsene svekker avisens ytringsarena og troverdighet må dette i så fall være avisens eget ansvar.

Karine Haaland er en norsk tegneserietegner og illustratør

Hun debuterte i 1999 med tegneserieboken Våre venner menneskene. For denne boken ble Haaland tildelt Sproing-prisen, Norges viktigste tegneserieutmerkelse. Senere ble Haaland særlig kjent for humorserien Snorre, verdens sinteste mann som gikk i tegneseriebladet M.

Haalands striper har kunnet leses i blant annet tegneseriebladet Larsons gale verden, Dagbladet, Spray nett, Det Nye, Bergens Tidende og NRKs internettsider. Haaland begynte serien med sitt eget navn i tegneseriebladet Larsons gale verden i 1996 og har siden gjort seg bemerket som en tøff, men godhjertet serieskaper med særlig sympati for mannen og damen i gata.

