annonse

annonse

En kvinne fra Østlandet vant fredag kveld over 436 millioner kroner i Eurojackpot.

Totalt var det 872 millioner kroner i førstepremiepotten. Den norske vinneren fra Østlandet måtte dele potten med en spiller fra Finland.

Kvinnen ønsker å være anonym og vil få finansiell rådgivning fra Norsk Tipping.

annonse

Det var en litt nervøs vinner som svarte i andre enden, skriver Norsk Tipping

– Jeg tror jeg må sette meg ned litt nå, svarer hun.

– Jeg ble litt småskjelven her, men telefonen fra Norsk Tipping tar jeg imot når som helst.

annonse

– Det er helt surrealistisk. Jeg vet ikke om jeg kan beskrive at jeg er glad. Jeg er vel mer «starstruck» over å ha blitt oppringt av dere med en slik beskjed. Det første som slår meg er at jeg nå kan hjelpe mennesker som står meg nær. Så skal resten settes til side, før neste steg blir å tenke lenge og grundig over hva som skal skje videre, sier vinneren til Norsk Tipping.

Premiesummen er den fjerde største i Norsk Tippings historie.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474