De første russiske kosmonautene, etter at Russland invaderte Ukraina, kom til den internasjonale romstasjonen ISS fredag.

– Det var vår tur til å velge en farge. Men vi hadde igjen så mye gult materiale at vi måtte bruke det. Det er derfor vi har gule drakter.

Ifølge the New York Times sa ikke de russiske astronautene noe som antydet at antrekket deres var en politisk markering. «Likevel virket det vanskelig å tro at dette var en tilfeldighet», skriver avisen, ifølge NRK

– Du ser ingen landegrenser fra rommet. Det er et profesjonelt team på ISS, trent til å gjøre en jobb, og den jobben gjør de sammen, sa sjefen for NASA ISS-program, Joel Montalbano.

