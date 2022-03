– Det er av stor betydning for oss som land at allierte deltar i militærøvelser i Norge. Jeg vil i dag formidle våre kondolanser til amerikanske myndigheter, sier Støre.

MV-22B Osprey

Det var et amerikansk militærfly med et mannskap på fire har styrtet i Beiarn i Nordland.

– Klokka 21.17 ble det gjort funn på bakken i Gråtådalen i Beiarn, opplyser Hovedredningssentralen.

Luftfartøyet gjennomførte en trening i Norge som del av øvelsen Cold Response 22 da ulykken skjedde, opplyser US Marines på Twitter.

We can confirm an incident has occurred involving a Marine Corps MV-22B Osprey aircraft.

The aircraft was conducting training in Norway as part of Exercise COLD RESPONSE 22 at the time of the incident.

— U.S. Marines (@USMC) March 18, 2022