Det er på tide at fredssamtalene mellom Russland og Ukraina for alvor starter, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Jeg vil gjerne at alle hører etter – særlig i Moskva. Tiden er inne for et møte. Det er tid for å snakke sammen. Det er på tide å gjenopprette territoriell integritet og rettferdighet for Ukraina, sier Zelenskyj.

– Dette er Russlands eneste sjanse til å redusere skadene av egne feil, sa Zelenskyj og la til en advarsel:

– Ellers vil Russlands tap bli så store at det kommer til å ta flere generasjoner å gjenoppbygge landet.

Vladimir Putin anklager Ukraina for å trenere fredssamtalene, ifølge NTB.

Russland blokkerer tilgangen til flere store byer

President Volodymyr Zelenskyj sier russiske styrker blokkerer Ukrainas største byer for å skape en «humanitær katastrofe».

– Dette er en helt bevisst taktikk, sa Zelenskyj i sin nattvideotale til nasjonen, filmet utendørs i Kyiv, med presidentkontoret i lampelyset bak seg.

