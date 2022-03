annonse

Østlige delen av Antarktis med 30 grader over normalen denne uken, ifølge forskere.

Ved forskningsbasen Concordia, som ligger på 3.000 meters høyde, ble det fredag registrert en ny varmerekord med 11,5 minusgrader, melder det franske meteorologiske instituttet Meteo-France.

Gaetan Heymes ved France Meteo omtaler det uvanlig milde været som en historisk hendelse. Geofysiker Jonathan Wille skriver på Twitter at Concordia brøt rekorden med 1,5 grader.

And there it is, Concordia broke its all time record temperature by 1.5 °C. This is when temperatures should be rapidly falling since the summer solstice in December. This is a Pacific Northwest 2021 heat wave kind of event. Never supposed to happen. https://t.co/VOW70Ioshv

— Dr. Jonathan Wille (@JonathanWille) March 18, 2022