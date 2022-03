annonse

De to ex-presidentene la ned blomster utenfor en ukrainsk kirke i Chicago.

Det var en «solidaritetsmarkering» ifølge Bill Clinton som la ut video på sin twitter-profil.

– USA er forent med folket i Ukraina i deres kamp for frihet og mot undertrykkelse, tvitret han.

America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq

— Bill Clinton (@BillClinton) March 18, 2022