Likene av russiske soldater drept i Ukraina blir flyttet til Hviterussland med tog og fly i nattens mulm og mørke for å unngå å vekke oppmerksomhet, blir det rapportert.

Daily Mail melder at Radio Free Europe (RFE) har lagt ut video av militærambulanser som kjører gjennom den hviterussiske byen Homel i begynnelsen av mars.

De skal være fylt med sårede og døde russiske soldater, ifølge innbyggere og medisinsk personell i grenseområdene. Video av lastebilene som angivelig frakter russiske lik er blitt delt på sosiale medier.

There are so many dead & wounded Russian soldiers in Homel region, Belarus, that they've started loading corpses on trains at night "so as not to attract attention." 2,500 KIA sent back to Russia, hospital staff say. That's 5x the official number https://t.co/hhuiJG5j2C pic.twitter.com/SKeX5oaEPh

— Alec Luhn (@ASLuhn) March 19, 2022