Den kinesiske viseutenriksministeren Le Yucheng kritiserer økonomiske sanksjoner mot Russland og Natos utvidelsespolitikk.

– Sanksjonene mot Russland blir mer og mer opprørende, sa Le Yucheng under en sikkerhetskonferanse i Beijing, skriver Reuters.

Yucheng skal også ha sagt at Nato ikke bør ekspandere østover, fordi det kan presse atom-makten Russland «inn i et hjørne».

Kinesiske viseutenriksministeren gikk også hardt ut mot sanksjonene, skriver VG.

– Gang på gang har historien vist at sanksjoner ikke løser problemer. Sanksjoner går bare ut over vanlige mennesker, økonomien og det finansielle systemet, sa Yucheng.

Ukraina beskylder Russland for folkemord

På Skys Sophy Ridge-program sa Stefanisjyna at hun absolutt mener at det russiske regimet har utført folkemordshandlinger, og at president Vladimir Putin og de andre russiske lederne er krigsforbrytere.



Stefanisjyna sa at ukrainsk påtalemyndighet allerede har startet gransking i rundt 2.000 saker, skriver NTB.

Hypersoniske missiler

Det russiske forsvarsdepartementet sier i en pressemelding at hypersoniske missiler av typen Kinshal ble avfyrt mot et stort oljeanlegg tilhørende ukrainske regjeringsstyrker ved Kostjantynivka i Mykolajiv-regionen.



Hypersoniske missiler blir avfyrt fra fly, har en rekkevidde på 2.000 kilometer og går opp til ti ganger fortere enn lydens hastighet, ifølge NTB.

