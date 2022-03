annonse

Rasmus Hansson fra MDG er skeptisk til at leverandører av havvind skal tildeles ved auksjon. Han får støtte av Owe Ingemann Waltherzøe fra Industri- og næringspartiet (INP).

Fornybarbransjen og industrien er redd norsk havvind kan bli bygd på verft i utlandet. MDG går til kamp mot regjeringen for å sikre at norsk vind bygges i Norge.

– Det betyr at selskapet som har mest teknologisk erfaring, mest penger og er villig til å bygge for lavest mulig pris, vinner. Da vil norsk leverandørindustri bli utkonkurrert. Hadde Norge valgt samme modell på 1970-tallet, hadde amerikanske selskaper dominert den norske sokkelen, ikke Equinor, sier Hansson til Klassekampen.

Norske arbeidsplasser må prioriteres

– Industri- og næringspartiet (INP) ser helt klart at MDG har et poeng i at Støre her er helt i utakt med næringslivet, igjen, sier Owe Ingemann Waltherzøe fra Industri- og næringspartiet (INP) til Resett.

Han mener skal vi skape norske arbeidsplasser må det prioriteres norske markedet. Men det er ikke mulig med EØS-avtalen som er til hinder for å prioritere kortreist.

Waltherzøe hevder dette er APs måte å drive sosial dumping.

Vindkraftverk på havet er ikke godt nok utredet til at dette vil få INPs støtte, sier han, og forteller at det finnes en rekke utfordringer som ikke er løst.

At regjeringen hopper elegant over fiskebransjens organisasjoner i forarbeidene er helt utrolig, men ikke uvanlig når du ikke vil ha fakta, men leve på drømmen om havvind, mener han.

Waltherzøe ramser opp eksempler, slik som å få vedlikeholdspersonell om bord på vindturbinene, avskalling av plast fra vingene, lite oppetid, sprenging på havbunnen, gyting for fisk, lyd, hvem skal være tilsynsmyndighet og så savner han også at man identifiserer kunder. Plattformene vil nok tenke seg godt om før de blir kunder. Slik INP ser det vil havvindkraftvetk være avhengige av offentlige overføringer hele livet.

Han mener det settes ikke krav til transparent selskapsstruktur slik at vi kan ende opp med operatør selskap registrert på Caymanøyene, Marshall Islands og Majouri. Dette er skatteparadiser designet for å kunne stikke av når de går konkurs eller må rydde opp etter seg. Waltherzøe sier videre at det som er helt utrolig er at klimapartiet de grønne ikke er miljøpartiet lengre.

– Vi i INP, derimot er opptatt av miljøet, skulle ønske at MDG en dag fikk hue ut av klimatåka og begynte å jobbe miljø sammen med INP. Vi har mye å ta fatt på, avslutter Owe Ingemann Waltherzøe fra Industri- og næringspartiet til Resett.

