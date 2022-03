annonse

I min tid som folkevalgt i PDK har matvaresikkerhet vært en viktig sak. Dette er også en del av beredskapen, som ethvert land bør prioritere.

Det er på mange måter spesielt det som skjer i landet med høye drivstoffpriser og kraftpriser. Dette er en villet politikk over flere år, men som PDK har gått imot. Å knytte det Norske kraftmarkedet sammen med utlandet via kraftkabler føre til dyrere kraft. Dette tar bort konkurransefortrinnet Norsk industri har imot utlandet. Det blir mer utfordrende økonomisk, og dette gjelder all type industri og næringsvirksomhet. I tillegg nå også høye drivstoffpriser.

Velferden, som er bygget opp møysommelig i generasjoner er sårbar, og ødelegges på kort tid. Det er dette som vi nå er vitne til som et resultat av politikken som er blitt ført, der globalismen har vært viktigere enn nasjonalismen.

Undertegnede har i leserinnlegg og fra talerstolen i Kommunestyresalen sagt at jordbruksareal og matjord må skånes i reguleringssaker. Selvforsyningsgraden vår er på bare 38% og Norge er veldig avhengig av import av korn, fòr, gjødsel osv. Spørsmål det blir naturlig å spørre blir hva vi skal gjøre når kornlagrene er omgjort til leiligheter og kunst. Norge er veldig sårbart om land som er viktige for Norge stenger grensene. Dette har jeg vært opptatt av, bl.a.

Matvaresituasjonen, og dermed beredskapen, i Norge blir ytterligere utfordret nå med krigen som brøt ut. Ukraina er en viktig korneksportør sammen med Russland. Hvordan vil det bli for Norges del om Ukrainske bønder ikke får komme i gang med våronna?

Pga høye gjødselpriser i Norge vil noen kornbønder redusere på bruken for å kompensere mot store kostnader. Det vil igjen gi reduserte avlinger.

Det har vært PDK sin politikk å gjeninnføre regionsvise kornlager. Å ta vare på jordbruksareal, og gi bøndene gode og forutsigbare vilkår å drive under, er viktig og nødvendig.

I valgkampen har undertegnede oppfordret folk til å stemme på partier utenfor Stortinget. Skal en få forandring må det nye partier til. Det ser vi nå etter siste valget. Det som jeg har sett, og prøvet å peke på, har det blitt lite gehør for, dessverre. PDK vil ha en sterk nasjonalstat der vi bestemmer i eget land. En av de viktigste oppgavene er å styrke jordbruket og fiskerinæringa, slik at vi blir best mulig selvforsynt. Det er lite hjelp i å ha store pengesummer «på bok» om landegrensene blir stengt og det ikke blir varer å få kjøpt.

Slik situasjonen er blitt, og som jeg har vært urolig for vil skje, gjør meg bekymret for fremtiden. At eldre mennesker, uføretrygdede, minstepensjonister, barnefamilier sitter og fryser i hjemmene sine pga strømprisene, trodde jeg ærlig talt at ikke skulle skje. Nå er vi der, og Stortingspolitikerne ser ut til å være helt tafatt.

Noen punkt til å begynne med:

Få ned den unødvendige CO2-avgifta på drivstoffet!

Kutt samarbeidet via ACER!

Behold krafta i Norge, og sett ned kraftprisene!

Legg bort planene om å elektrifisere sokkelen!

Bygg kornlager og få opp matvareberedskapen.

Vær politikere for Norge, og ikke Europa.

Nå er det alvor! Det må gjøres noe før krisen når oss med full tyngde.

