Representanter fra «Moriabevegelsen for barn på flukt» påstår at Sylvi Listhaug og Hege Storhaug kun vil hjelpe flyktninger fra Ukraina, og ikke mennesker fra Afrika og Midtøsten.

– Men vi har også sett flere eksempler på hvordan mennesker behandles ulikt når krisen rammer. I flere SoMe-rapporteringer kommer det frem at enkelte synes det gjør mer inntrykk å se vestlige mennesker flykte, skriver de i Utrop, og legger til:

– Menneskerettighetene er helt tydelige; dersom man søker beskyttelse fra krig eller forfølgelse skal man gis beskyttelse, helt uavhengig av hvor man kommer fra eller hvordan man ser ut.

Representantene fra «Moriabevegelsen for barn på flukt» mener at vi er på ville veier om vi skiller mellom ukrainere og flyktninger fra andre verdensdeler. Om ikke menneskerettighetene slik de oppfatter dem forblir stående som vårt navigeringspunkt i kriser, står vi bare igjen med barbariet, skriver de.

– Mørke menneskefiendtlige holdninger har kommet frem i lyset. Men de skal ikke få fotfeste, sier de.

FrP svarer

– Det enkle svaret er nei! Med respekt å melde så er det sludder og vås de kommer med her, sier FrPs innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg til Resett.

Han fastslår at det å ta imot flyktninger fra sine nærområder ikke dreier seg om rasisme. Det er like dumt som å hevde at Sverige var rasistisk som i stor grad tok imot flyktninger fra Norge under 2. verdenskrig, konstaterer Wiborg.

FrP vil hjelpe mennesker på flukt, men det skjer best i deres nærområder, mener Wiborg. For prisen det koster å hente 35 enslige mindreårige asylsøkere fra Syria kan man hjelpe 8300 i deres nærområder, påpeker han.

– Nå er det krig i vårt nærområde og da skal Norge selvfølgelig bidra, både økonomisk og med å forbeholde flyktningskvoten til ukrainske barn, kvinner og funksjonshemmede på flukt, sier han til Resett.

