Ønsker seg et mer utadvendt folkeferd, men setter også pris på de beskjedne.

Den sosiale ildsjelen Jon Vogt har skrevet bok om smalltalk, titulert «Smalltalk handler om holdning – og lite om ord». Han mener at mange nordmenn kunne hatt bruk for å øke sine ferdigheter i smalltalk.

I dette intervjuet med Resett forteller han om hvorfor han mener dette er viktig. Det handler nemlig om å bruke småprating for å komme i kontakt med folk. Det mange ser på som meningsløst pjatt kan nemlig være en inngangsport til en dypere kontakt, og en tillitsfull samtale.

– Hvorfor er det viktig å beherske smalltalk?

– Det er jo for å være et sosialt menneske og få nye bekjentskaper. Jeg bruker det for å få psykologisk innsikt i de menneskene jeg smalltalker med. Jeg smalltalker med alle mulige slags mennesker, både høyt og lavt. Får man til en tillitsfull samtale, åpner folk seg gjerne, og jeg får vite hvordan de tenker om ulike ting, og hva de har opplevd. Jeg får mye psykologisk innsikt av det, forteller Vogt.

– Også er det jo dette med å skaffe seg en partner, noe som kan være viktig for mange, legger han til.

Avvæpning

Vogt mener også at god smalltalk kan virke avvæpnende på folk som i utgangspunktet har en litt skeptisk eller fiendtlig holdning.

– Bor man ute på landsbygden kan det også være litt viktig å kunne være venner med naboene. Man må tilpasse seg, og ikke bli uvenner.

Selv er Jon Vogt oppvokst på Kolbotn. Han skildrer sin oppvekst fra en annen tid, da folk hadde frekvent kontakt med naboene og andre i lokalmiljøet, overfor Resett. Nå er han bosatt på Hovin, et svært lite sted i Telemark, beliggende mellom Kongsberg og Rjukan.

God stemning

– Mange forbinder smalltalk kanskje med meningsløst pjatt. Men det kan kanskje være mer substansielt enn det?

– Det handler jo om å skape god stemning. I USA er de veldig flinke med å bare prate og slenge ut kommentarer til fremmede. Selv om man sier at dette er overfladisk, så kan det være en inngangsbillett til noe positivt.

– Her i Norge synes jeg vi bør skryte litt mer av hverandre. Mange mener at skryt gjør barn bortskjemte. Men da gjelder det jo også på motsatt side å lære seg å vise myndighet slik at en kan sette dem på plass når det er nødvendig, fastslår Vogt.

I sin bok skriver Jon Vogt om såkalte «hevdeteknikker». Det er et ord han selv har konstruert.

– De fleste kjenner jo til hersketeknikker, som har en litt negativ klang. Men hevdeteknikker definerer jeg annerledes. Det er jo litt medfødt. Som barn gråter du for å få oppmerksomhet, du sjarmerer for å få oppmerksomhet, og du kan vise sinne når du blir opprørt. Og du videreutvikler slikt gjennom livet, for eksempel gjennom at noen blir litt mer beskjedne, andre utagerer mer, mens andre er mer taktiske, forteller Vogt.

